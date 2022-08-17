Москва, 17 августа, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Экономика РФ избежала драматического падения благодаря безумным ценам на газ и нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал итоги опроса экспертов, проведенного CNBC, согласно которым худшие прогнозы о будущем российской экономики так и не сбылись.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Экономика России показала не такое драматическое падение благодаря безумным ценам на газ и нефть, — сказал Головченко. — Так, цены на газ за 2021–2022 годы выросли в 10 раз. Цены на нефть выросли в два раза. Поэтому даже при сокращении поставок в объеме доходы от продажи только газа и нефти выросли в разы. И этого уже достаточно для стабилизации ВВП России. А если к зиме цены на газ доползут до цены в 4 тысячи, стоит ожидать и положительных результатов по ВВП за 2022 год».

Однако, как полагает эксперт, у России «страшные данные» в настоящее время не по ВВП, а по обрабатывающей промышленности.

«Почти все автопредприятия стоят в вынужденном простое. Не из чего собирать машины. Так что ВВП — не основной показатель стабильности экономики. Сейчас основный вопрос — сможет ли наша обрабатывающая промышленность восстановиться после такого санкционного удара», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам экспертов, опрошенных CNBC, несмотря на вал санкций, экономике РФ не грозит ни крах, ни кризис.