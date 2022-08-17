Оттава, 17 августа, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Канадская певица Grimes (Клэр Элис Буше) раскрыла дату выхода совместной песни с певцом The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе). Об этом 17 августа сообщил портал Music Times.

Цитата из видеоинтервью Grimes

По словам артистки, премьера композиции должна состояться в течение августа 2022 года. Примечательно, что впервые Grimes рассказала о сотрудничестве с The Weeknd в декабре 2021 года, тогда же она объявила название будущей работы — Sci Fi.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Drake (Обри Дрейк Грэм) побил рекорд The Beatles по количеству треков в чарте Billboard. Теперь музыкант имеет в своей коллекции 31 попадание в топ-5 Billboard Hot 100, что на две композиции больше, чем у британской рок-группы.