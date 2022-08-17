Архангельск, , 21:20 — REGNUM Мотопробег в поддержку российских военных, принимающих участие в специальной военной операции, прошёл в Архангельской области в Вельском районе. В мероприятии приняли участие 20 человек, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Мотоциклы Дарья Драй © ИА REGNUM

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Маршрут мотопробега составил более ста километров и завершился в Малиновке.

«Все наши военные, ребята из «Архангельского» батальона Северного морского флота должны знать: у нас нет ни капли сомнения в том, что наше дело — правое! Мы все едины и верим в Победу!» — сказал глава Архангельской области Александр Цыбульский, который присоединился к мотопробегу.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Надым состоялось торжественное открытие первого на Ямале памятника защитникам Донбасса. Она символизирует поддержку российских солдат, участвующих в специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий в горячих точках.

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