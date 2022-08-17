Усть-Донецкий район, Ростовская область, 17 августа, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Усть-Донецком районе Ростовской области удалось потушить лесной пожар, бушевавший более суток. Площадь, пройденная огнём, составила 331 гектар. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 августа.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

Тушение огня осложняли неблагоприятные погодные условия — высокая температура воздуха и сильный ветер. Борьбу с огнём вели 537 человек и 122 единицы техники, в том числе два самолёта Бе-200ЧС и Ил-76, два вертолёта Ми-8.

К борьбе с огнём были привлечены добровольцы из числа казаков войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

ИА REGNUM сообщало, что пожаром нанесён ущерб жителям станицы Верхнекундрюченской. Огнём повреждены 32 постройки, в том числе 15 жилых домов. Возбуждено уголовное дело о халатности.