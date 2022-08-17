Москва, 17 августа, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержал победу над подмосковным «Витязем» в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Динамо» шайбы забросили нападающие Богдан Тринеев и Никита Буруянов.

Эта победа стала для «Динамо» второй в рамках предсезонной подготовки. Ранее команда одержала победу над «Северсталью», но при этом проиграла в пяти матчах.

«Витязь» потерпел пятое поражение в межсезонье. Также на счету команды две победы.