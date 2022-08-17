Вашингтон, , 15:29 — REGNUM Высокопоставленный сенатор-республиканец в США заявил, что существует вероятность очередного нападения на территорию Соединённых Штатов и их союзников, исходящего из Афганистана. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Линдси Грэм указал на хаотичный вывод международных сил из Афганистана и заявил, что ещё одно возможное нападение на США и её союзников связано с поспешными действиями главы Белого дома Джо Байдена.

«Мы не закончили войну. Мы начали новую войну», — указал сенатор.

«Это лишь вопрос времени, когда терроризм проникнет из Афганистана в Соединённые Штаты, и наиболее вероятным маршрутом является нарушенная южная [мексиканская] граница», — добавил Грэм.

Сенатор также сказал: «В тот самый момент, когда мы с вами беседуем, в Афганистане возникают лагеря «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) … История повторяется, и всё это можно было предотвратить».

Грэм добавил, что, вопреки здравому совету американских военных, «решение покинуть Афганистан принял Байден. Были условия для нашего выхода [из Афганистана]. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выполнили эти условия. Это было политическое решение Байдена».

Сенатор Грэм говорит, что у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане) есть одна общая черта. По его словам, «ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) борется против «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Что общего между этими тремя группами? Они радикальные исламисты».

Представители правительства США пока никак не прокомментировали заявления Линдси Грэма, однако президент Байден неоднократно выступал в защиту вывода американских войск из Афганистана. 10 февраля текущего года, отвечая на вопрос, Байден подчеркнул, что предыдущие президенты США много лет обещали начать вывод войск из Афганистана, но так и не выполнили своего обязательства. Американский лидер заявил тогда, что «не было удобного времени для ухода».

Байден также отметил, что во время президентства Дональда Трампа было подписано соглашение в Дохе, согласно которому американские силы, дислоцированные в Афганистане, должны были покинуть эту страну ещё до августа 2021 года. Совсем недавно, Байден заявил после ликвидации лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири, что Соединённые Штаты никогда не позволят Афганистану стать «убежищем для террористов».

До того, как в Кабуле был убит аз-Завахири, официальные лица движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно заявляли, что не позволят какой-либо группировке использовать территорию Афганистана против других стран.

Убийство лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поднимает вопрос о том, предоставили ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убежище аз-Завахири? Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил 15 августа: «У нас есть очень веские основания полагать, что члены «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) знали о его [аз-Завахири] присутствии в Кабуле».

Говоря о положении женщин и девочек в Афганистане, сенатор Грэм сказал: «Мы учим новое поколение мальчиков не уважать женщин. Они [афганские женщины] умирают от голода из-за радикальных исламистов».

Хиджаб David Dennis

Комментарии Грэма прозвучали на следующий день после первой годовщины захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Говоря об этой дате, сенатор сказал: «Чему мы научились за последний год? Если вы женщина из радикальной исламской страны, вам не повезло в жизни».

За последний год в дополнение к гуманитарному и экономическому кризису в Афганистане ситуация с правами человека, особенно со свободами афганских женщин и девочек, серьёзно ухудшилась, им было отказано в праве на образование, работу и дальние поездки без махрама.

Ссылаясь на присутствие Соединённых Штатов в Афганистане в течение последних двух десятилетий, Грэм сказал, что «ситуация в Афганистане достойна осуждения.

«Всё, что мы сделали за последние 20 лет, было потрачено впустую, и тренировочные лагеря [радикальных исламистов], существовавшие до [нападений] 11 сентября, создаются снова», — констатировал сенатор.