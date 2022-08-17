Лондон, 17 августа, 2022, 15:19 — ИА Регнум. На значительной части Великобритании ожидаются сильные дожди с грозами, которые создают опасность наводнений, сообщает 17 августа газета Independent.

Гроза

Метеорологическая служба Великобритании объявила о желтом уровне опасности из-за ливней на большей части Англии и южного Уэльса, а для Лондона и юго-восточной Англии он был повышен до оранжевого.

Служба также предупредила жителей о возможных отключениях электроэнергии, сбоях в работе транспорта и опасности для жизни из-за быстрого течения или глубокой воды.

Менее чем за час может выпасть от 30 до 5 мм осадков, а в некоторых местах за несколько часов может выпасть более 10 мм, если грозовой фронт будет двигаться медленнее.

«Поскольку в некоторых южных районах с июня не было значительных осадков, почва там запеклась под воздействием солнца, превратившись в твердую, почти непроницаемую поверхность. Любые осадки в этих районах не смогут впитаться, вместо этого они будут омывать почву и другие твердые поверхности, вызывая в некоторых районах ливневые паводки», — объяснил синоптик метеослужбы Дэн Сури.

«Наводнения могут произойти очень быстро, и их трудно предсказать», — предупредило британское агентство по вопросам окружающей среды.