Хельсинки, , 14:55 — REGNUM Ранее выданные Финляндией гражданам России шенгенские визы не намерены аннулировать власти этой страны. Об этом 17 августа заявил на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу глава финского МИД Пекка Хаависто.

Шенгенская виза

«Вчера наше правительство говорило о визах, и мы также ограничим выдачу туристических виз до 10%. Старые визы не трогаем, они ещё действительны. В Шенгенской зоне проверки на границах стран отсутствуют», — сказал он.

Также глава МИД Финляндии отметил, что этим поддерживающие такую инициативу страны намерены усилить давление на простых граждан РФ, «чтобы было больше действий». При этом Хаависто уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе встречи на уровне Евросоюза в конце текущего месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа стало известно, что не более чем 500 заявлений на получение шенгенских виз со следующего месяца будет принимать Финляндия от граждан РФ.