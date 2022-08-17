Нижний Новгород, , 14:45 — REGNUM После крушения мотодельтаплана в Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Мотодельтаплан после крушения t. me/CMSUTSKR

Установлено, что полет выполнял нелегальный воздушный перевозчик на частном мотодельтаплане. При заходе на посадку он совершил дополн9итльный круг, в результате чело посадка оказалась жесткой.

«Пилот дельтаплана за денежное вознаграждение оказывал нелегальные, возмездные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья пассажира», — полагают следователи.

Предварительные причины происшествия — техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

Сейчас проводится необходимый комплекс мер для установления всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. В ходе следствия установят все обстоятельства, способствующие совершению преступления, и предприняты меры по недопущению таких фактов в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа около поселка Чаглава Кстовского района рухнул мотодельтаплан Aeros. В результате крушения пострадали мужчина 1963 года рождения и женщина 1987 года рождения, они госпитализированы с различными травмами. Была начата доследственная проверка по данному факту.

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