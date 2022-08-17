Нижний Новгород, 17 августа 2022, 14:45 — REGNUM После крушения мотодельтаплана в Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Установлено, что полет выполнял нелегальный воздушный перевозчик на частном мотодельтаплане. При заходе на посадку он совершил дополн9итльный круг, в результате чело посадка оказалась жесткой.
«Пилот дельтаплана за денежное вознаграждение оказывал нелегальные, возмездные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья пассажира», — полагают следователи.
Предварительные причины происшествия — техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.
Сейчас проводится необходимый комплекс мер для установления всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. В ходе следствия установят все обстоятельства, способствующие совершению преступления, и предприняты меры по недопущению таких фактов в дальнейшем.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа около поселка Чаглава Кстовского района рухнул мотодельтаплан Aeros. В результате крушения пострадали мужчина 1963 года рождения и женщина 1987 года рождения, они госпитализированы с различными травмами. Была начата доследственная проверка по данному факту.
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