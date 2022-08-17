Астана, 17 августа, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче Кубка президента Казахстана. Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счётом 2:1.

Хоккей

В составе «Металлурга» шайбы забросили нападающие Филипп Майе и Семён Кошелев. У «Автомобилиста» гол забил форвард Василий Филяев.

«Металлург» одержал вторую победу на Кубке президента Казахстана. Ранее магнитогорский клуб обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4:1.