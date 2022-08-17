Лидер НИДА не считает войну решением для Афганистана
Анкара, 17 августа, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Маршал Абдул Рашид Дустум, лидер Национального исламского движения Афганистана (НИДА), обратился к лидеру движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с призывом вступить в переговоры с Высшим советом национального сопротивления Афганистана, заявив, что «война не является решением».
«Мы не можем уничтожить друг друга. Мы изгнали их («Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) один раз, но они вернулись. Как мусульмане и афганцы, мы должны принимать друг друга. Все устали от войны. Я не хочу никакой войны, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тоже должны это принять», — сказал Дустум в интервью BBC.
«Они не могут уничтожить нас военной силой или просто игнорировать нас. Они не могут игнорировать права нашего народа. У меня большие надежды. Я также передал свои предложения руководству «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил маршал.
После падения города Мазари-Шарифа, столицы провинции Балх на севере Афганистана, Абдул Рашид Дустум покинул страну и теперь живёт в Турции. Лидер НИДА говорит, что не хочет новой гражданской войны в Афганистане, и что все фракции должны согласиться на создание инклюзивного правительства.
Дустум также добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не должны ограничивать образование девочек, а молодое поколение Афганистана во многом отличается, и они должны принять этот факт.
Маршал Дустум — одна из самых влиятельных фигур на севере и среди узбеков Афганистана. О причинах захвата северных провинций талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он говорит, что бывший президент Ашраф Гани не возлагал на него никаких конкретных обязанностей.
«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не завоевал Афганистан своими силами. Они пришли к власти путём сделки. Им было бы очень нелегко вернуть контроль над Афганистаном силой. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен благодарить Ашрафа Гани и правительство США [за этот захват]. Президент пошёл на сделку с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и всегда пытался ослабить антиталибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) деятелей. Господин Гани никогда не поддерживал мои предложения по защите Афганистана от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил Дустум.
Лидер НИДА сказал: »Все мои усилия направлены на установление справедливости в Афганистане, Афганистане, в котором все равны. Каждый афганец должен иметь равные права. Все они должны иметь одинаковые права. Это то, чего я хочу. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) игнорирует права этнических меньшинств».
Дустум подчеркнул, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны принять предложение о переговорах.
«Мы готовы к переговорам. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также должен начать честный и открытый переговорный процесс», — подчеркнул он.
Он добавил: »Если только они продолжат свою политику и будут настаивать на том, что их правительство является инклюзивным, уверяю вас, что они потеряют возможность для переговоров и потеряют Афганистан».
Маршал также заявил, что если эта попытка переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ни к чему не приведёт, он объявит о своем «следующем решении» в ближайшие несколько месяцев.