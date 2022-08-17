Москва, 17 августа, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Граждан Финляндии, которые приезжают в Россию заправлять свои автомобили, нужно обязать подписывать документ о поддержке специальной военной операции на Украине, отметил депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).

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Как сообщало ИА REGNUM, МИД Финляндии заявил о сокращении в два раза с сентября количества принимаемых от граждан России заявлений на оформление шенгенских виз.

Иванов пояснил, что на фоне недружественных действий по отношению к России, сами финны — большие любители качественного и относительно дешевого российского бензина.

«Они из свой Финляндии ездят в Россию, чтобы машину заправить. Бензиновый туризм. Прекрасно. Но, все-таки, предлагаю поступать симметрично. Если гражданин Финляндии хочет заправить машину бензином на российской автозаправке, то перед покупкой пусть подпишет документ о том, что он поддерживает специальную военную операцию на Украине, и категорически осуждает санкции в отношении РФ. Ставишь подпись — получаешь бензин. Не ставишь подпись — «давай до свидания», толкаешь машину обратно до границы», — отметил парламентарий в своём телеграм-канале.