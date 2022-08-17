Москва, , 13:57 — REGNUM Голода в мировом масштабе не будет, тем более в условиях снижения цен на зерновые. Об этом директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил 17 августа в эфире телеканала «Россия 24».

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Россия поставляет зерно в разные части света, кроме того, начались активные поставки украинского зерна из портов на Чёрном море. Правда, из этого зерна часть оседает в Европе или довольно богатых странах, не доходя до тех, кто действительно нуждается.

«Думаю, что глобального голода не будет, тем более что цены на зерновые в последние несколько месяцев неуклонно снижаются, и во многом это благодаря тем договорённостям, которые были достигнуты между РФ, ООН, Турцией и Украиной», — сказал Биричевский.

По его словам, опасность заключается в возможном серьёзном росте цен на энергоносители. Из-за этого снизится конкурентоспособность европейской промышленности, есть и инфляционные риски.

Россия намерена выстраивать стабильные связи, которые не будут зависеть от политической конъюнктуры, сказал дипломат.

Читайте также: Ситуация с мировым голодом будет лишь нарастать — Politico