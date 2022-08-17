Тбилиси, 17 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Властям Грузии нужно заботиться об интересах своей страны, а не исполнять внешние «заказы». С таким заявлением 17 августа выступил перед журналистами независимый депутат парламента республики Дмитрий Хундадзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Как фишка ляжет

«То, что неприемлемо и на Западе, почему должно быть приемлемо для нас? Потому что это кому-то необходимо? Вовлечь страну в войну, потому что нужно выиграть еще большую войну?» — сказал Хундадзе.

Он критически отозвался о требованиях оппозиционных партий провести досрочные парламентские выборы. По мнению депутата, поводом для этого является готовность оппозиции в отличие от действующей власти выполнять «все заказы». Хундадзе также заявил, что Грузией могут пожертвовать ради глобальных интересов.

«Сегодня на большой шахматной доске идёт опасная игра. Делаются сложные ходы, и ради победы в жертву будет принесено много пешек. Мы не игроки, но Грузия может оказаться пожертвованной пешкой», — заявил политик.

Депутат отметил, что жители Грузии не всё знают о том, что происходит в политике. Он сказал, что многое ещё придётся рассказать.

Напомним, накануне Хундадзе и другие независимые депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили призвали избавить обсуждение предстоящих реформ от влияния иностранных послов. Они также заявили, что посольство США в Тбилиси прислало в парламент «рекомендации» по проведению в судебной реформе, в которых слово «должны» используется 60 раз, а слово «рекомендуется» — только девять.