Москва, 17 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко будет назначен новым председателем Совета министров администрации Харьковской области. Об этом 16 августа сообщил российский журналист Владимир Соловьёв в своём телеграм-канале.

Krd.ru Мэр Краснодара Андрей Алексеенко

«По информации Соловьёв Live, председателем Совета министров Администрации Харьковской области станет Андрей Алексеенко. Нынешний мэр Краснодара. Известная на Кубани фигура», — говорится в сообщении.

Также указывается что 44-летний Алексеенко за время своей карьеры работал в администрации Краснодара, был заместителем главы Туапсинского района, исполнял обязанности руководителя Ейского района, а затем стал первым вице-губернатором Краснодарского края, где курировал строительную сферу.

Также отмечается, что он фактически «сделал себя сам», начав свой трудовой путь простым инженером по техническому надзору на заводе. При этом уточняется, что коллеги отзываются о нём как о жестком и принципиальном человеке и добавляет, что хобби политика — бокс, соответствует такой характеристике Алексеенко.

«Новое назначение выглядит крайне логичным с учетом бойцовским качеств, солидного послужного списка и амбиций Андрея Алексеенко. И другой немаловажный, если не самый главный аспект — во главе кабмина Харьковской области будет успешный и системный российский управленец, который сделал блестящую карьеру в одном из самых развитых регионов страны. Очевидно, что Россия пришла на освобожденные территории навсегда», — заключается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее популярный российско-украинский блогер Юрий Подоляка сообщил, что на сегодняшний день в правительствах Херсонской и Запорожской областей ведётся подготовка к новым назначениям.