Киев, 17 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Противник России ведет против нас гибридную войну, в которой информационная эффективность значит не меньше, чем количество уничтоженной техники, но в информационном сражении Россия ведет себя очень пассивно, отметил 17 августа в своем телеграм-канале журналист Сергей Мардан.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

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«Мы делаем выводы? Мы информационно контратакуем? Мы устраиваем масштабные атаки, рассчитанные на то, чтобы подорвать волю к сопротивлению украинских солдат и украинского тыла? Нет. Нам с самого начала сказали, что в современные медиа мы выиграть все равно не можем», — заявил автор.

В СМИ попадают лишь рутинные, никому не интересные новости о «перемалывании» украинской обороны, и это — на фоне продолжающихся обстрелов городов Донбасса, Запорожской АЭС, диверсий в Крыму и других регионах России, напомнил Мардан.

Ответными информационными ударами в рамках гибридной войны могли бы стать расстрел британских наемников в Донецке, лишение Киева доступа к электроснабжению, показательный удар по правительственному кварталу, суд и этапирование нацистов из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «Черный дельфин», предложил журналист.

Нужно рассказывать о качестве новых танков, сообщать об успешных рейдах спецназа в тыл противника, а не превращать новостные программы в геополитические ток-шоу, считает Мардан.