Москва, , 12:36 — REGNUM В двух городских онкологических больниц Москвы запустили пилотный проект — начали тестировать искусственный интеллект (ИИ) для диагностики онкозаболеваний. Это два сервиса на основе нейросетей, сообщается на портале мэра столицы.

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Так, в больницах внедряют первую в мире нейросеть для определения онкозаболеваний прямой и толстой кишки (Medical Neuronets) и технологию для диагностики онкологии предстательной железы (PathVision).

Отмечается внедрение таких сервисов с использованием ИИ позволит улучшить качество и скорость выявления злокачественных новообразований. Проект будет также способствовать развитию образовательного процесса для специалистов-онкопатоморфологов по всей России.

Как сообщало ИА REGNUM, борьба с онкологическими заболеваниями — одно из главных направлений национального проекта «Здравоохранение».

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