Москва, 17 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Германии придется столкнуться с резкой критикой западных стран в случае, если страна пойдет на запуск «Северного потока — 2», отметил депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди»).

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

Ранее сообщалось, что главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда заявил чешской газете Lidovky, что Германия может принять «позорное» решение о запуске «Северного потока — 2» на фоне ухудшения ситуации с запасами газа и энергетического кризиса.

«Что и требовалось доказать. Объективная реальность никак не хочет соответствовать злобным европейским воплям о жестком эффекте антироссийских санкций. Пока что западные лидеры действуют по принципу «назло маме уши отморожу» — и сами же страдают от собственных решений. Но, как мы видим, отдельные проблески разума все же имеют место. Теперь, похоже, Германия рискует быть заклейменной позором со стороны «мирового сообщества» за попытки спасти собственный народ от замерзания», — отметил Хамитов в своём телеграм-канале.

По его словам, страны, гордо называющие себя «цивилизованными», захлебываются собственной злобой, но, тем не менее, вынуждены считаться с Россией, которая ни малейшей угрозы для них не высказывала.

«Нашей стране было достаточно всего лишь заявить о защите своего суверенитета, своей независимости, чтобы на нее спустили всех собак. В чем же тогда заключается ваша «цивилизованность», если малейшее несогласие с вами уже расценивается как угроза? Впрочем, западным лидерам еще предстоит об этом подумать», — добавил депутат.

Хамитов отметил, что мир необратимо меняется, и уже в ближайшем будущем казавшиеся всесильными «сообщества» окажутся никому не нужными.

«Россия же будет сама выбирать, с кем ей дружить, а к кому стоит присмотреться повнимательнее», — заключил он.

Как сообщало, канцлер Германии Олаф Шольц отметил важность продолжения диалога с президентом России Владимиром Путиным.