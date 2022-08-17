Москва, 17 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Индонезии Джоко Видодо телеграмму с поздравлением в связи с празднованием 77-летия Республики Индонезия, сообщает посольство России в Индонезии.

Kremlin.ru Джоко Видодо и Владимир Путин

Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Индонезия — две дружественные страны, поддерживающие конструктивные отношения. Визит Джоко Видодо в Москву некоторое время назад полностью подтвердил это.

Владимир Путин желает Джоко Видодо крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Индонезии — счастья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Российской Федерации в Индонезии поздравило страну с Днем независимости.