Москва, 17 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Все решения арбитра Павла Кукуяна, принятые в матче чемпионата России «Зенит» — ЦСКА, признаны верными. К такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС), 17 августа сообщает пресс-служба РФС.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Арбитр

Отмечается, что судья правильно отменил гол ЦСКА на 80-й минуте, а также верно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 90-й минуте матча.

По первому эпизоду комиссия пришла к выводу, что полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в момент паса был в положении «вне игры», т. к. его ноги находились на одной линии с защитником «Зенита» Деяном Ловреном, но верхняя часть тела была наклонена вперёд и оказалась за линией офсайда.

При этом отмечается, что арбитры, обсуживавшие систему видеоповторов VAR, правильно не вмешались, поскольку ни один из повторов эпизода не дал повода усомниться в правильности решения зафиксировать офсайд.

По второму эпизоду комиссия не усмотрела нарушения правил со стороны защитника «Зенита» Родригао против игрока ЦСКА Игоря Дивеева.

Напомним, матч «Зенит» — ЦСКА прошёл 13 августа в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.