Париж, 17 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Бывший министр Эммануэль Варгон была официально назначена главой комиссии по регулированию энергетики, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

«Указом президента от 16 августа 2022 года г-жа Эммануэль Варгон назначена председателем комиссии по регулированию энергетики», — указывается в кратком тексте, опубликованном в официальном журнале.

В июле Елисейский дворец предложил Эммануэль Варгон возглавить комиссию по регулированию энергетики, независимый орган, ответственный за обеспечение надлежащего функционирования французских энергетических рынков «на благо потребителя», что становится еще более важным в связи с кризисом. Именно эта комиссия предлагает регулируемые тарифы на газ и электроэнергию во Франции.

Эммануэль Варгон заменит Жана-Франсуа Каренко, который стал министром-делегатом по заморским территориям.