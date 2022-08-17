Комрат, Молдавия, 17 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания Гагаузской автономии Молдавии назначили выборы главы (башкана) региона на 30 апреля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Флаг Гагаузии

Сообщается, что данное постановление в ходе поимённого голосования поддержали 20 депутатов. Полномочия действующего башкана кончаются 19 июля 2023 года.

Напомним, Гагаузию возглавляет Ирина Влах. Она возглавила регион после выборов, прошедших в апреле 2015 года, получив почти 92% голосов. Данная должность в Гагаузии была учреждена в 1994 году.