Киев, , 12:27 — REGNUM Систему долговременных укреплений сооружают на севере Украины для улучшения обороноспособности. Сообщение об этом опубликовано 17 августа на странице командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Командующий объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что при строительстве укрепрайонов больше всего внимания уделяется позициям, расположенным вблизи границы.

«Развёрнутые там подразделения в довольно короткий срок строят оборонительные позиции и принимают меры по повышению их устойчивости», — сказал генерал.

Он добавил, что подходы к оборонным позициям минируют для сохранения возможностей по «отражению наступления».

Читайте также: Минобороны России показало кадры работы снайперов в ходе спецоперации