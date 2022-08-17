Москва, 17 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы пар снайперов, которые прикрывают действия штурмовых групп горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) во время спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины, обнародовало 17 августа Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

НА выложенных в интернет кадрах запечатлено, как пара снайперов перемещается, занимая позиции для прикрытия пехотных частей, а также ведёт огонь по противнику.

«Скрытно перемещаясь на местности, снайперы используют бесшумные специальные винтовки ВСС, прикрывая действия штурмовых групп в ходе продвижения передовых частей к позициям украинских националистов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Также один из снайперов рассказал, что иногда на позиции приходится лежать часами, наблюдая за противником, и сразу покидать её, сделав только один выстрел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что руководство ООН должно не игнорировать обстрелы Запорожской АЭС украинскими националистами, а осудить их действия.