Симферополь, 17 августа, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Около 600 человек примут участие в уборке территории в Джанкойском районе Республики Крым после детонации боеприпасов. Об этом в телеграм-канале написал председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк 17 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

«Госсовет Крыма будет помогать жителям Джанкойского района. На уборку выйдут около 600 человек», — написал глава Совмина.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа на площадке хранения боеприпасов воинской части в Джанкойском районе Крыма произошла детонация. В результате были повреждены жилые дома, железнодорожная и сетевая инфраструктура. На данный момент остаются не ликвидированными два очага пожаров.