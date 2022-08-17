Красноярск, 17 августа, 2022, 20:26 — ИА Регнум. После 26-летнего перерыва возобновлена работа по проведению метеорологических наблюдений на острове Уединения в Карском море. Полярная станция была закрыта 21 ноября 1996 года. Об этом сообщает пресс-служба Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Иван Шилов ИА REGNUM Наши острова

Сотрудники Северного УГМС в ходе рейса научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов» установили на острове Уединения автоматическую метеорологическую станцию, не требующую присутствия людей.

«Автоматические метеорологические станции (АМС) состоят из датчиков, установленных на метеомачте и подключённых к боксу с логером (коммутатором). Датчики АМС производят наблюдения за атмосферным давлением, температурой и влажностью воздуха, параметрами ветра», — указано в сообщении.

Данные полученные метеостанцией передаются каждые три часа в центр сбора в Архангельске, обрабатываются и транслируются в Гидрометцентр России. Автоматическая станция работает на аккумуляторных батареях, заряжающихся от солнечных панелей и ветрогенератора.

Возобновление работы станции связывают с редкой наблюдательной сетью в этом районе Арктики. Метеостанции, расположенные вдоль Северного Ледовитого океана, работают для обеспечения функционирования Северного морского пути. Объём и точность данных влияет на эффективность караванов, идущих по Севморпути.

Отметим, что остров Уединения был открыт 26 августа 1878 года норвежским капитаном Эдваром Иоганнесеном. Полярная станция была открыта в 1934 году, которая проработала без остановки до 1996 года. Во время Великой Отечественной войны станция подверглась обстрелу немецкой подводной лодкой U-251, где получили серьезные повреждения жилой дом и здание радиостанции. Атака на остров была осуществлена в рамках операции «Wunderland».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый пункт сейсмических наблюдений установлен на территории полярной станции Малые Кармакулы Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на острове Южный арктического архипелага.

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