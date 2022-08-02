Архангельск, , 22:37 — REGNUM Новый пункт сейсмических наблюдений установлен на территории полярной станции Малые Кармакулы Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на острове Южный арктического архипелага. Открытие новой станции является результатом научного сотрудничества Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН (Архангельск) и Геологического института РАН (Москва).

Архипелаг Новая Земля © ИА REGNUM

Монтаж сейсмологического оборудования произведут сотрудники Лавёровского центра. Станция расширила возможности работы Архангельской сейсмической сети. По словам Галины Антоновской, заведующей лаборатории сейсмологии, после установки оборудования данные с пункта наблюдения сразу начали поступать на сервер лаборатории в Архангельске.

«Ранее мы регистрировали одиночные землетрясения в Арктике с помощью станций, установленных на Северной Земле, Диксоне, Земле Франца-Иосифа, но нам очень не хватало сейсмологической станции по другую сторону Карского моря. Новая Земля находится в важном с точки зрения наблюдений секторе — посередине Баренцево-Карского региона. Станция на Новой Земле очень нужна для более точной локации слабых землетрясений, происходящих на арктическом шельфе, в том числе в районе трассы Северного морского пути. Мы надеемся, что качество наших наблюдений теперь станет еще более высоким», — рассказала Антоновская.

Планируется, что новая станция поможет отслеживать сейсмическую активность на Северном морском пути, а также получить новые знания о природе сейсмичности шельфовых территорий.

«С введением в эксплуатацию новой станции учёные надеются уточнить глубинную структуру земной коры и верхней мантии этого региона — построить скоростную модель до глубин 300 км, что позволит уточнить границы Мохоровичича (нижняя граница земной коры, которая отделяет земную кору от мантии и где происходит скачкообразное увеличение скоростей продольных сейсмических волн), изучить переходные зоны мантии и выполнить корреляцию теплового потока, сейсмичности и глубинного строения», — отмечено в публикации.

Установленное оборудование на полярной станции Малые Кармакулы уже зафиксировало несколько региональных землетрясений в районах архипелага Шпицберген и арктических хребтов. Ряд событий отсутствует в каталогах Единой геофизической службы РАН, что подтверждает важность открытия сейсмической станции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на Ямале экологи научного центра изучения Арктики проведут в этом году исследовательские работы на 32 участках и 28 водных объектах региона.

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