Кишинёв, 17 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Жители Молдавии, которые поддерживают спецоперацию России по денацификации Украины, могут быть «опасны для общества». Об этом на телеканале Nord News 16 августа заявила молдавский президент Майя Санду.

Gov.md Майя Санду

Она заявила, что выражение поддержки РФ якобы может дестабилизировать ситуацию в республике. Президент призвала правоохранителей противодействовать этому.

«Этими людьми должны заняться институты государства, им не должны позволять продвигать войну, поскольку они опасны, — сказала Санду. — Наши госорганы должны остановить этот феномен».

При этом глава республики добавила, что нужно различать гражданский протест от стремления дестабилизировать ситуацию.

Напомним, в Молдавии перед 9 Мая запретили носить георгиевские ленты и всего, что может говорить о поддержке действий РФ на Украине. Додон призвал граждан в День Победы надеть ленту и сам это сделал, за что на него составили протокол. По последним данным полиции, было зафиксировано 340 случаев ношения ленты, удалось найти 220 человек.