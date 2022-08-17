Париж, , 11:57 — REGNUM Защитник французского футбольного клуба ПСЖ Серхио Рамос помог уладить конфликт, возникший между нападающими команды Килианом Мбаппе и Неймаром. Об этом 17 августа сообщает Le Parisien.

Серхио Рамос (сс) Кирилл Венедиктов / soccer.ru

Отмечается, что Мбаппе и Неймар провели встречу со спортивным директором ПСЖ Лукасом Кампосом, на которой также присутствовал Рамос. При этом 36-летний испанский защитник и помог разрешить ситуацию.

Ранее сообщалось, что Мбаппе попросил руководство ПСЖ продать Неймара, из-за чего отношения между футболистами испортились.