Глазго, Великобритания, 17 августа 2022, 11:49 — REGNUM Шотландский «Рейнджерс» сыграл вничью с нидерландским «ПСВ Эйндховен» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Глазго и завершилась со счётом 2:2.
В составе «Рейнджерс» голы забили нападающие Антонио Чолак и Том Лоуренс. У ПСВ отличились полузащитнике Ибраим Сангаре и защитник Армандо Обиспо.
Ответный матч состоится 24 августа в Эйндховене.
Читайте ранее в этом сюжете: ПСВ обыграл «Монако» в квалификации Лиги чемпионов