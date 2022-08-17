Москва, 17 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В ближайший год население РФ будет всё чаще тратить накопления, что приведет к росту количества пустых брокерских счетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявила заместитель директора Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко. Так она прокомментировала данные о том, что в РФ около 65% брокерских счетов открытых физическими лицами остаются пустыми.

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«Часто начинающие инвесторы под давлением навязчивой рекламы идут на открытие брокерского счета, тем более что благодаря развитию цифровых технологий клиенты крупных банков могут сделать это даже не в режиме «одного окна», а, буквально, «в одно касание», — сказала Бондаренко. — Но большинство таких инвесторов далее сталкивается с недостатком специальных знаний и высоким риском инвестирования в фондовый рынок по сравнению с альтернативами, например банковским депозитом. Поэтому большая часть открытых счетов не используется, а чтобы деньги на них не обесценивались, их переводят на банковские вклады».

Как полагает Бондаренко, скорее всего, в ближайший год население все чаще будет тратить накопления, что приведет к росту количества пустых брокерских счетов в РФ.

Напомним, что ранее ИА REGNUM уже сообщало о том, почему в РФ упало доверие к фондовому рынку.