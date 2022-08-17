Екатеринбург, , 11:35 — REGNUM Рэп-рок-группа Anacondaz планирует судиться с властями из-за отмены концерта в Екатеринбурге. Об этом исполнители сообщили в telegram-канале.

Рок-концерт Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы начинаем судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми. Мы делаем всё, чтобы концерты состоялись», сообщили участники группы.

Исполнители также отметили, что вынуждены перенести все концерты, запланированные в России на 2022 год. По их словам, причиной стало давление властей. При этом билеты будут действительны, когда концерты всё же состоятся.

Отметим, концерт группы в Екатеринбурге должен был пройти 22 июля, однако был отменён по требованию городского МВД. Не удалось завершить и концерт в Перми, запланированный на 23 июля. Музыканты исполнили четыре песни, когда на сцену вышли полицейские. Концерт отменили.