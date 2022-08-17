Установлена причина отравления газом семьи из шести человек в Ингушетии
Магас, 17 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. По предварительным данным, причиной отравления угарным газом семьи из шести человек в ингушском городе Назрань стала неисправность вытяжной системы. Это привело к утечке газа и отравлению четверых детей и двоих взрослых. Об установлении первоначальной причины сообщили 17 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.
По факту отравления людей прокуратура Ингушетии организовала проверку. Было уточнено, что число пострадавших составляет шесть человек, а не пять, как ранее писали СМИ. Среди них — четверо детей в возрасте от четырех до 12 лет. Также уточнили, что происшествие произошло в многоэтажном домовладении по улице Московская г. Назрани.
Прокуратура намерена установить, как соблюдалось обеспечение безопасного использования и содержания газового оборудования.