Усть-Донецкий район, Ростовская область, 17 августа 2022, 11:15 — REGNUM В Усть-Донецком районе Ростовской области продолжается борьба с огнём. К тушению лесного пожара привлекли пять воздушных судов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 августа.
«Утром возобновила работу авиация МЧС России и Минобороны РФ. В тушении задействованы вертолёты Ми-8, самолёты Бе-200 и Ил-76. Всего пять воздушных судов. Авиацией осуществлено свыше 160 сбросов общим количеством более 520 тонн воды», — уточнили в ведомстве.
Вместе с тем вертолёты и плавсредства используют для того, чтобы доставить огнеборцев для тушения отдельных тлеющих очагов в труднодоступных точках.
К ликвидации пожара привлечено более 530 человек и 122 единицы техники.
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