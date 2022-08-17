Донецк, 17 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Куйбышевского района Донецка. Об этом 17 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 9:44 нанесён удар с позиций ВСУ в Первомайском по Куйбышевскому району Донецка. Всего выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел трёх населённых пунктов Донецкой Народной Республики.