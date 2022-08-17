Стокгольм, 17 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. 17 августа редакционные статьи крупнейших газет Швеции были посвящены формированию нового правительства страны после выборов в риксдаг 11 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон

Так, редакция Sydsvenskan раскритиковала Умеренных, Христианских демократов и Либералов за то, что они предпочли сотрудничать с крайне правыми Шведскими демократами, а не искать парламентского сотрудничества посередине политического спектра. Газета считает, что именно Ульф Кристерссон (Умеренные), а не Анни Лёф (лидер Центристов) находится в «тупике».

Редакция крупнейшей либеральной газеты Швеции DN придерживается линии, согласно которой стране нужно мощное коалиционное правительство во главе с Социал-демократами и Умеренными. Журналисты даже предложили лидеру оппозиции Кристерссону заняться внешней политикой.

«Почему бы вместо этого не стать министром иностранных дел, который приведёт Швецию в НАТО, заставить [премьер-министра] Магдалену Андерссон уволить [министра юстиции] Моргана Йоханссона и обеспечить безопасность шведской ядерной энергетики?» — говориться в статье.