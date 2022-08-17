Москва, 17 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Москве в парке Победы на Поклонной горе 22 августа в 29-й раз состоится празднование Дня Государственного флага России, сообщается на портале мэра столицы.

Флаг России

В этот день на Поклонной горе волонтёры развернут флаг России, части которого будут привезены из всех регионов страны и из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья и Херсонской области.

Флаг России будет состоять из 90 частей, размер каждой части 3×1,5 метра. Центральным мероприятием станет праздничный концерт на Поклонной горе, на котором выступят известные артисты и музыкальные коллективы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году во случаю празднования Дня флага России в Москве состоялось свыше 70 мероприятий.

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