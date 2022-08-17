Сидней, Австралия, 17 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Жителей Сиднея, которые пользуются услугами городского и пригородного общественного транспорта, ждёт ещё один день сбоев, поскольку железнодорожники будут бастовать 17 августа в течение шести часов в рамках продолжающего спора с министерством транспорта Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии), передаёт телеканал Nine News.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

Жителей крупнейшего города Австралии предупредили, что будут затронуты четыре железнодорожные линии, проходящие через город.

Журналисты напоминаются, что ранее забастовка началась на фоне заявлений Профсоюза работников железных дорог, трамваев и автобусов о том, что новый междугородний парк не соответствует правилам безопасности.

В профсоюзе уже отметили, что они продумали всё так, чтобы «вызвать максимальное разочарование у высшего руководства и правительства штата». Проблемы обычных пассажиров пообещали минимизировать.