Тбилиси, 17 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, осужденный на родине и находящийся под стражей, хочет защищать киевский режим, а также ждёт от него помощи. Об этом он заявил 16 августа в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Я хочу участвовать в борьбе напрямую и я уверен, что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне», — написал политик.

Саакашвили также подчеркнул, что, несмотря на нахождение в Грузии в «плену», сердцем он находится на Украине. Экс-президент также напомнил о своём «подорванном» здоровье.

Напомним, сразу после ареста Саакашвили 1 октября 2021 года он и его сторонники начали пытаться доказать, что он в крайне тяжёлом состоянии и скоро может умереть. В апреле экс-президент заявил, что страдает анорексией и может умереть со дня на день, если его не выпустят за границу. С мая политик находится в тбилисской клинике и продолжает заявлять о критическом состоянии. В июле его адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что экс-президент решил уйти из грузинской политики.