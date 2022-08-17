Канберра, , 10:48 — REGNUM Похоже, что после разоблачений о секретных полномочия бывшего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, он стал хромой уткой, а крест на его политической карьере поставлен окончательно. В этой связи федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс решил переместить внимание с Моррисона на лидера оппозиции Питера Даттона. Об этом 17 августа написала британская The Guardian.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

«Это дело Питера Даттона … Скотт Моррисон является членом фракции Питера Даттона. Так что именно Питер Даттон должен настаивать на правильном исходе этого дела», — заявил журналистам Чалмерс.

Таким образом, казначей попытался сделать выпад в сторону лидера оппозиции, во власти которого находится возможность оказать значительное политическое давление на запятнавшего себя Моррисона, чтобы тот покинул Палату представителей Австралии или даже перестал быть членом Либеральной партии.

«У Питера Даттона здесь есть выбор — противостоять Скотту Моррисону или потакать ему», — сказал Чалмерс.

Читайте ранее в этом сюжете: Скотт Моррисон должен извиниться перед народом Австралии — Альбаниз