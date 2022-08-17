Москва, , 10:45 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш смог посетить Украину, а делегация МАГАТЭ почему-то до сих пор не добралась до Запорожской АЭС. Этого визита все заждались, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 августа в эфире радиостанции Sputnik.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она отметила, что не понимает, почему представители МАГАТЭ — одной из структур «большой ООНовской семьи» — не может направиться на Запорожскую атомную электростанцию.

«Там представителей МАГАТЭ заждались, причём не только персонал Запорожской АЭС, а, мне кажется, уже весь мир — с учётом того, что происходит вокруг этого ядерного объекта, а именно то, что творит киевский режим в отношении безопасности атомной электростанции», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, город Энергодар и территория Запорожской АЭС регулярно обстреливаются украинскими войсками. Российские власти добиваются отправки делегации МАГАТЭ на ЗАЭС.

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