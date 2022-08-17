Москва, 17 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Совете Федерации считают, что советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк предстанет перед российским судом за заявление о планах Украины уничтожить Крымский мост.

Совет Федерации РФ Сенатор Владимир Джабаров

Напомним, в беседе с Guardian Подоляк назвал мост «незаконным», а также отметил военное значение сооружения.

«Одним этим заявлением господин Подоляк наговорил себе на несколько статей УК РФ (205, 280, 281). В будущем российский суд это рассмотрит, если к тому времени Михаил Подоляк не сбежит на Запад», — отметил сенатор Владимир Джабаров в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия нанесет ракетный удар по Лондону, если НАТО попытается начать военное вторжение в Крым, заявил обозреватель китайского портала Sina.