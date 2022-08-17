Берлин, , 10:22 — REGNUM Турбина для газопровода «Северный поток» по-прежнему находится в Мюльхайме. Об этом сообщили 17 августа в DPA.

Газопровод «Северный поток» Latitude

Журналисты ссылаются на информацию, полученную у представителя компании Siemens Energy. Турбина для трубопровода, ранее отремонтированная в Канаде, сейчас находится в Мюльхайме. В компании отметили, что агрегат готов к эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, производитель оборудования и компонентов для сферы энергоснабжения Siemens Energy может продолжить обслуживание турбин газопровода «Северный поток» после ухода компании из России.