Мелитополь, 17 августа, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Руководство ООН должно не игнорировать обстрелы Запорожской АЭС украинскими националистами, а осудить их действия. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

По его словам, в ООН фактически не реагируют на призывы и обращения региона. В международной организации так и не осудили обстрелы АЭС. Это напоминает роман Оруэлла «где все равны, но некоторые равнее».

«Если там и дальше продолжат игнорировать факты обстрелов АЭС украинскими боевиками и не будут пытаться их как-то вразумить, то впору переименовывать такую структуру в «Организацию определённых наций», так как сегодня ООН превратилась в площадку для продвижение геополитический интересов исключительно англосаксов», — сказал Рогов РИА Новости.

В руководство ООН слышат только позицию западных стран, и это заставляет сомневаться в его непредвзятости, добавил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели украинские войска регулярно обстреливают территорию ЗАЭС.

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