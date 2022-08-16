Мелитополь, Украина, , 23:31 — REGNUM Законсервировать Запорожскую атомную станцию вполне возможно, хотя и очень дорого, но это не обезопасит объект с точки зрения ядерной катастрофы. Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сегодня, 16 августа, в эфире «Соловьев.Live».

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

«Возможность (законсервировать ЗАЭС — ИА REGNUM) есть, она очень дорогая, с точки зрения экономики однозначно это будет минус. То есть по сути — это (надо) станцию закрыть…», — сказал Рогов.

Однако, он пояснил, что ещё остается проблема многочисленных ядерных отходов, которые хранятся на территории станции. Вывезти их практически невозможно. К тому же, если даже попытаться это сделать — украинский режим наверняка откроет огонь по бочкам с отработанным ядерным топливом.

«Но мы не вывезем из хранилища все отходы с ядерным топливом, все равно все эти 174 бочки останутся, или когда мы будем их вывозить — (ВСУ) будут бить по ним», — заявил Рогов.

Он уточнил, что ядерные отходы хранятся в специальных железобетонных бочках, которые выше двухэтажного дома, и украинские войска намеренно наносят по ним удары.