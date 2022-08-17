Молдавия, 17 августа, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что она рассчитывает на то, что аварии на Запорожской АЭС удастся избежать, однако риск таковой сохраняется. Она заявила об этом 16 августа в эфире телеканала Nord news.

European People's Party Майя Санду

«Мы надеемся, что ядерной катастрофы можно избежать, потому что это привело бы к трагедии, надеюсь, что подобная ошибка не будет допущена… Мы надеемся, что этого не произойдет, но риски есть», — сказала Санду.

При этом она уточнила, что в связи с этим властями Молдавии был предпринят ряд определённых мер для безопасности жителей республики, в числе которых ранее молдавский минздрав получил от Румынии партию йодида калия для того, чтобы раздавать его населению в случае повышения уровня радиации.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа президент Ассоциации экспортеров и импортеров сельскохозяйственной продукции и зерновых Молдавии Игорь Григорьев рассказал, что засуха, разразившаяся в республике во второй половине лета, погубила большую часть урожая кукурузы.