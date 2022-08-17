Сан-Паулу, Бразилия, 17 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Глава Бразилии Жаир Болсонару и его левый соперник, бывший президент страны Луис Инасио Лула да Силва официально открыли свои президентские кампании в преддверии самых поляризованных за последние десятилетия выборах в Бразилии, которые должны состояться в октябре 2022 года, как передает агентство Reuters.

Ricardo Stuckert Луис Инасиу Лула да Силва

В этой гонке крайне правый Болсонару, поддерживаемый христианскими консерваторами, противостоит бывшему профсоюзному лидеру и двукратному президенту страны, который успел отсидеть в тюрьме за коррупцию, пока его приговоры не были отменены.

«Наша страна больше не хочет коррупции, она хочет порядка и процветания», — провозгласил Болсонару, бывший капитан армии, перед собравшимися 16 августа в муниципалитете Жуис-ди-Фора, где он был ранен ножом во время предвыборной кампании 2018 года, которая привела его к власти.

Сторонники прервали его речь, скандируя «Лула вор».

Лула начал свою кампанию на остановке у ворот автомобильного завода Volkswagen в промышленном муниципалитете Сан-Бернарду-ду-Кампу в агломерации Сан-Паулу, где он стал профсоюзным лидером в 1970-х годах, выступая за повышение заработной платы, несмотря на гнет военной диктатуры.

В видео, размещенном в социальных сетях, Лула сказал, что при Болсонару в Бразилию вернулся голод, а инфляция ударила по семьям, которые не в силах выживать на минимальную зарплату.

«Нам предстоит много работы по восстановлению этой страны, — сказал он. — Я хочу стать президентом, чтобы снова изменить жизнь людей, потому что то, что творится сейчас, не может вынести уже никто».

Лула имеет двузначное преимущество в голосах, судя по большинству опросов общественного мнения.