Екатеринбург, , 09:18 — REGNUM В Свердловской области зафиксированы семь лесных пожаров. Все они локализованы, угрозы населённым пунктам нет, сообщили журналистам 17 августа в свердловском департаменте информполитики.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Очаги возгорания находятся Березовском городском округе и городском округе Верхняя Пышма, а также Алапаевском, Ново-Лялинском, Ивдельском и Режевском лесничествах. При ликвидации пожаров в регионе задействованы более 160 человек и 50 единиц техники.

Отмечается, что оперативно тушить пожары в области позволяет система мониторинга. Контроль за лесным фондом осуществляют наземные группы патрулирования. Еще одним фактором оперативного тушения возгораний является современная спецтехника. С 2019 по 2021 годы парк лесопожарной техники обновили на 96%.