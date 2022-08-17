Кукморский район, Татария, , 09:36 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СКР по РТ Павлу Олейнику подробно доложить о расследовании обстоятельств нападения бродячей собаки на троих детей. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Председатель СК России Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Напомним, в поселке Жилой Рудник Кукморского района Татарии 15 августа на детской площадке бродячая собака напала на двоих 11-летних мальчиков и пятилетнюю девочку, которая с ранами мягких тканей лица была госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Кукморского района, а также иных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных, по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

ИА REGNUM ранее сообщало, в конце апреля 2021 года в поселке Осиново Зеленодольского района Татарии стая бродячих собак напала на 11-летнего мальчика. Ребенка с множественными укусами госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу.

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