Казань, , 17:39 — REGNUM В Татарии в 2022 году объем выделенных средств на отлов и содержание бездомных животных увеличен до 69,3 млн рублей с учетом необходимости содержания агрессивных собак (в 2021 году на эти выделялось 56,7 млн рублей). По информации главного управления ветеринарии кабмина РТ, для бездомных животных в республике работает 19 приютов, из них 17 частных и два муниципальных.

Приют для животных

В приютах Татарии содержатся 3,6 тыс. животных. В республике ведется строительство межмуниципальных приютов на территории городов Нижнекамска, Альметьевска и Набережных Челнов.

Депутаты Госсовета РТ планируют повторно обратиться в Госдуму с предложением о внесении изменения в федеральный закон, введя обязательную регистрацию животных, запрет выгула без намордника, недопустимость возврата отловленных собак на игровые площадки, в детсады, школы и больницы. Напомним, что в июне 2021 года депутаты Госдумы данные инициативы не поддержали.

В прошлом году в Татарии было отловлено 11,6 тыс. безнадзорных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани летом 2021 года начал работать круглосуточный единый телефон для заявок на отлов бродячих собак.

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